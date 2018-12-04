كارلا حداد تنشر صورة لها بحذاء فقط..

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شاركت الإعلامية كارلا حداد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بصورة اعتبرها البعض جريئة.

وفي التفاصيل أنّ كارلا اكتفت بانتعال حذاء رياضي من إحدى العلامات التجارية التي تروّج لها، وغطت جسدها بصورة للحذاء.

وتعرضت كارلا لهجوم واسع، إذ عبّر متابعوها عن استيائهم من جرأتها وطالبوها بعدم الظهور بهذا الشكل مرة أُخرى، حتى أنّ البعض شبهها بتقليد الأخوات كاردشيان.

واحتفلت كارلا مؤخراً إلى جانب زوجها الإعلامي طوني أبو جودة بعيد ميلاد ابنتها ليا الثامن.

ونشرت كارلا تسجيلات فيديو وصور على "إنستغرام"، حيث تمنت لابنتها العمر المديد.

يُشار إلى أنّ كارلا نفت مؤخراً الشائعات التي ترددت عن انفصالها عن زوجها.