النازحون السوريون.. آلاف يغادرون الأردن وملايين يستقرون بتركيا

فتح المعبر على الحدود الأردنية السورية يعيد استئناف حركة التجارة وعودة بعض النازحين

أفاد مصدر أمني أردني اليوم الاثنين بأن نحو 28 ألف نازح سوري عادوا إلى بلدهم منذ إعادة فتح الحدود منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما ذكر مصدر حكومي تركي أن عدد السوريين في تركيا تجاوز 3.5 ملايين، سُدسهم تقريبا في إسطنبول.

وقال مصدر أمني أردني إنه منذ إعادة فتح معبر "جابر-نصيب" الحدودي عاد نحو 28 ألف سوري "طواعية" إلى بلدهم، بينهم نحو 3400 سوري مسجلين رسميا كلاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد النازحين الإجمالي منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون سوري.

وفتح معبر "جابر-نصيب" الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه، حيث استعاد جيش النظام السوري في يوليو/تموز الماضي السيطرة على المعبر وكامل الحدود.

وفي تركيا، ذكر بيان صادر عن وزارة التربية التركية أن عدد السوريين المسجلين في تركيا بلغ 3 ملايين و597 ألفا، بينهم 559 ألفا يعيشون في إسطنبول.

وعن التوزع السكاني للسوريين في تركيا، لفت البيان إلى أن عدد السوريين في ولاية شانلي أورفا بلغ 460 ألفا و64 شخصا، وفي هاتاي (لواء إسكندرون) 440 ألفا و89 شخصا، وفي غازي عنتاب 413 ألفًا و538 شخصًا، وفي أضنة 227 ألفًا و726 شخصًا، وفي مرسين 206 آلاف و672 شخصًا، وفي بورصة 160 ألفًا و840 شخصًا، وفي إزمير 140 ألفًا و403 شخصًا، وفي كليس 122 ألفًا و657 شخصًا، وفي قونية 102 ألفًا و756 شخصًا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في كلمة له بولاية كليس جنوبي تركيا عام 2016، عن نية الحكومة تجنيس السوريين المقيمين على أراضيها. وبدأت خطة التجنيس بعد ذلك بالفعل وشملت حتى الآن آلاف السوريين.