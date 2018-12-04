نشرت عروس على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو استمر لأكثر من دقيقة تعرض خلاله شيلة زواجها التي جعلت الإحباط واليأس يتسرب لكثير من الفتيات اللائي وقعن على الفيديو بعبارات تؤكد حظهن العاثر وبلغ عدد الملابس بالشيلة اكثر من ثلاث دست بالإضافة إلى اكثر من 7 أطقم ذهب وظهر المال المغلف بشكل يدعو للدهشة بالعملة الأجنبية خلافاً عن كمية العطور والحلويات وأدوات الميك اب، وعلقت إحدى الفتيات على الشيلة موجه حديثها للعروس (الله يهنيك لكن عليك الله ما تلبسيهم افتحي بيهم بوتيك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن شيلة أخرى من أمدرمان تحبط نفوس الفتيات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .