كمال عمر: (الصحفيين شردوا وبقوا شغالين ترحال)

طالب البرلماني حسن رزق وزير الإعلام بتقديم استقالته حال عدم استطاعته حماية الصحافة والصحافيين.

وقال رزق للصحافيين بالبرلمان أمس حسب صحيفة الإنتباهة، إن إعلام الدولة الموجود الآن إعلام أحادي، وأضاف الإعلام حكر على وزراء الحزب الحاكم ولا يعطي المعارضة دقيقة واحدة لإبداء وجهة نظرها، وجزم بعدم وجود أية حرية للإعلام في البلاد. وقال يأتي بعض المسؤولين في الدولة ويمنعوننا من الحديث، وأضاف نحن وجدنا فرصة في الإعلام الخارجي ولم نجد فرصة في الإعلام المملوك للدولة.

وفي ذات الأثناء جزم البرلماني كمال عمر بعدم وجود أية حرية للإعلام في البلاد، وقال الصحافيون (شردوا وتركوا الصحافة وأصبحوا يشتغلون ترحال).

من جانبه قال وزير الإعلام بشارة جمعة في جلسة البرلمان أمس، إن الإعلام يعاني وينزح، وأفصح عن إلغاء عدد من الوكالات تعاقداتها مع الوزارة بسبب الديون المتراكمة، ونبه إلى وصول الديون إلى مليون دولار، وأشار إلى أن مديونيات العاملين بلغت أكثر من (26) مليون جنيه، وأكد أن أجهزة الإعلام الرسمية تعمل بقدر الإمكانيات المتاحة لها. وقال عندما نذهب إلى جهات إعلامية خارج السودان نجد أنفسنا متأخرين كثيراً مقارنة بالدول الأخرى، وشدد على ضرورة إتاحة الحرية للإعلام، وقال إذا لم يكن الإعلام حراً لن يستطيع أن يؤدي رسالته بالطريقة المطلوبة، وأكد أن أية معاناة للإعلام تعتبر معاناة في الوزارات الأخرى والمرافق المختلفة في الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)