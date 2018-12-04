كمال ترباس يدعم طالبة خلال الدورة المدرسية بمبلغ مالي لتميزها في الأداء

أعلن الفنان كمال ترباس دعمه للطالبة ملاك الكبور بمبلغ مالي كبير بسبب الخطبة التي ألقتها عن وفاة الرسول خلال مشاركتها في الليلة الثقافية للدورة المدرسية.

من جانبه قال الفنان كمال ترباس: ( لقد تأثرت جدا حتى بكيت بسبب الأسلوب الجميل الذي ألقت به تلك الطالبة خطبتها عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله.. لذا قررت تحفيزها مادياً لتميزها وثقتها بنفسها أمام تلك الجماهير الكبيرة والتفاعل الشديد الذي وجدته)،وأضاف: (بإذن الله سأدعم عدداً من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في الدورة المدرسية).

وقالت الطالبة ملاك الكبور سعيدة جداً بهذا التحفيز من الفنان الكبير كمال ترباس الذي أعجب كثيراً بأغنياته بحسب صحيفة السوداني، وما قدمه لي يعتبر دفعة كبيرة لمزيد من التميز وعبركم أشكره جزيل الشكر والتقدير.

الجدير بالذكر أن الطالبة ملاك الكبور من ولاية النيل الأزرق كانت قد أبكت بمشاركتها في فقرة الخطابة والبلاغة عدداً كبيرا من الحضور بسبب طريقة إلقائها الجميل والمؤثرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)