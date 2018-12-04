بائع فاكهة يمنح كيلو موز هدية للزبائن

في بادرة فريدة كسرت حاجز الجشع والطمع لدى الكثير من التجار ، والتي أصبحت راسخة في أذهان المواطنين أقدم بائع الفاكهة أحمد محمد على خطوة تحسب له ، وهو منح الزبون كيلو موز هديه بعد شرائه لدستة برتقال ، أو مانجو ، أو قريب أو أياً من الفواكه الأخرى ليس هذا فحسب ، بل أنه يقابلك بابتسامه عريضة ، ويعطك أفضل ما لديه من الفاكهة عكس بعض التجار ، الذين يشكلون بين الفاكهة الجيدة والمضروب ، أحمد أصبح معروف في سوق حلة كوكو ، فهو بشوش ويتعامل بصورة لبقة مع الزبائن .

وبحسب صحيفة آخر لحظة سألته عن أسلوبه هذا ، وإذا ما كانت هذه الهدية تعود عليه بالخسائر ، خاصة وأنها تقدم لكل زبون فقال: إن الوضع الاقتصادي أصبح صعباً للغاية ، وهناك بعض الزبائن يشترون البرتقال لأشخاص مرضى ، والبعض الآخر ربما يكتفي بشراء الفاكهة لأبنائه فقط أول الشهر ، عكس ما كان عليه الوضع في السابق ، لذلك فأنني أحرص على أن أجعل المشتري يفرح بهذا الكيلو .

وقال إنها لا تكلفه خسائر بل يعود عليه مضاعفاً ، وأضاف بأن لديه قريبه يملك مزرعة موز ويتعامل معه ويمنحه كمية في اليوم بدون مقابل ، ويقول له ذه قدمها هديه للزبائن ، وأوضح أن هذا الأمر يعود عليه وعلى قريبه بالتوسيع في الرزق من خلال الدعوات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)