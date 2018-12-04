تفاصيل محاكمة صحافي بتهمة معارضة السلطات والإزعاج العام

كشف المتحري مساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم تفاصيل اتهام (صحافي) وآخر بتهمة معارضة السلطات والإزعاج العام، أثناء مباراة نهائي كأس السودان بين المريخ العاصمي وهلال الأبيض باستاد الخرطوم.

وقال أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال حسب صحيفة الإنتباهة، أبلغ الشاكي جندي بشرطة العمليات بتاريخ 7/10/2018 بمعارضة المتهمين له ومحاولتهم الإخلال بالسلامة العامة عقب نهائي كأس السودان بالخرطوم. وأضاف المتحري بأنه وفور تلقي البلاغ واستجواب الشاكي تم القبض على المتهمين وأفاد الأول في التحريات بأنه وأثناء تواجدهما بمباراة نهائي كأس السودان باستاد الخرطوم وعقب نهاية المباراة في طريقهم للخروج من الإستاد، كان هنالك كمية من المواطنين يهرولون جرياً من الإستاد، وفي الأثناء اعتدى عليه وتسبب في إصابته بالأذى الجسيم، ونفى المتهم الأول تسببهم في أي إزعاج عام أو معارضة السلطات. فيما أفاد المتهم الثاني صحافي في التحريات بأنه وأثناء قيامه بتغطية مباراة نهائي كأس السودان خرج مجموعة من المواطنين من داخل الإستاد في تدافع بغرض التصوير مع اللاعبين، نافياً تسببهم في الإزعاج العام أو معارضة السلطات.

ولفت المتحري إلى أنه بعد سماع أقوال المتهمين تم الإفراج عنهم بالضمانة العادية، وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة تهم تحت المواد “139، 99، 77، 69” من القانون الجنائي التي تتعلق بالإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام واعتراض الموظف العام وتسبب الجراح العمد وإحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)