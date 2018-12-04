“محمد عثمان” أن في حالة بيات شتوي

أوضح المذيع “محمد عثمان” أنه يعيش الآن في مرحلة تدبر وتأمل وإعادة تقديم لمشواره الإعلامي خلال الفترة السابقة، وأَضاف ضاحكاً: (ممكن تسميها مرحلة بيات شتوي) .

وأشار “محمد عثمان” في حديثه الى أنه بعد تقديم استقالته من فضائية سودانية 24 لم يفكر حتى الآن في الانضمام لأية فضائية في الوقت الراهن .

يذكر وبحسب صحيفة المجهر، أن “محمد عثمان” لمع نجمه عبر قناة النيل الأزرق وانتقل بعدها الى العمل بفضائية سودانية 24 التي قدم منها استقالته قبل عدة شهور، ويعد “محمد عثمان” من أنجح المذيعين السودانيين خلال الفترة الأخيرة وحقق نجومية عالية خلال فترة عمله بقناة النيل الأزرق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)