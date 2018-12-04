"إسرائيل" تُلغي الاعتراف بشهادات الخدمة الاجتماعية لجامعة القدس

الخليج 365 | فريق التحرير

قرر وزير العمل في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، إلغاء الاعتراف بشهادات خريجي الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس، بعد أيام فقط من الاعتراف بها، وفق ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الثلاثاء.

وبرّر كاتس قراره بأن "الأجواء في جامعة القدس يسيطر عليها التحريض، ولأن بعض خريجي الجامعة نفذوا هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين".

ووفق "إسرائيل اليوم"، فإن الاعتراف بشهادات خريجي الجامعة لسد النقص الموجود في مجال العمل الاجتماعي بدور رعاية المسنين وسواها داخل إسرائيل، وفي القدس تحديدًا، لكن كاتس قال إن وزارته بدأت البحث عن بدائل أخرى.

وترفض حكومة الاحتلال الاعتراف بأغلب التخصصات التي تُدرّس في جامعة القدس، وهو ما تُرجعه الجامعة إلى ضغوطات كبيرة تُمارس عليها من أجل تغيير اسمها.