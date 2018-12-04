اعتقال 24 فلسطينيًا من الضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقل جيش الاحتلال 24 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم طلاب جامعيون وطفلان، بعد اقتحاماتٍ واسعة نفذتها قواته فجر الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية باعتقال 7 فلسطينيين من نابلس، بينهم ثلاثة طلاب في جامعة النجاح هم، زهدي ذيب قواريق من عورتا، ونصير أبو ثابت من بيت دجن، وعبادة نزار الجمل من عصيرة الشمالية، إضافة لأربعة شبان هم، محمد كيوان، غازي الشاعر، عمرو شحادة، صبحي كيوان.

واعتقل جيش الاحتلال أيضًا، 9 أشخاص من مدينة الخليل، وبيت أولا وبيت امر شمال المدينة، بينهم أسيران سابقان، وطفلان.

والمعتقلون هم، محمد عبد العظيم أبو تركي، وجواد شفيق أبو عيشة، وإبراهيم زيدان الرجبي، وسليم الرجبي من الخليل، ومحمود عبد العفو العملة من بيت أولا، وناصر أبو ماريا، وقصي أحمد هاشم، والطفلين عمرو عرفات زعاقيق، ومجدي مرشد عوض من بيت امر.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد فايز سلهب من منطقة الكركفة في بيت لحم، والشابين يوسف ولويل وزكريا عليان من مخيم الفارعة جنوب طوباس، والشاب محمد فوزي الشلبي من المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

وطالت الاعتقالات أيضًا، أربعة شبان من حزما شمال شرق القدس، هم: ثائر أحمد أبو خليل، وجابر أحمد صلاح الدين، وعاصم ناصيف سعيد، وعبد الرحمن أسامة الخطيب.