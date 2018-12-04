إيران تهدد: لن تتمكنوا من تصدير النفط من الخليج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:22 صباحاً - بعدما اعلنت واشنطن عزمها خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في محاولة لكبح البرنامج الصاروخي الإيراني المزعوم، ونفوذها الإقليمي بحسب قولها. هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يكون في وسع أي بلد تصدير النفط في الخليج، ما لم تتمكن طهران من ذلك.

وقال روحاني في خطاب أذيع على الهواء في التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج.

وتابع “الولايات المتحدة تدرك أننا سوف نبيع النفط، وأنها لن تستطيع منعنا من تصدير النفط “.

المصدر وكالة سبوتنيك الروسية