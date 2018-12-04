كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية كوريا الشمالية يزور الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية كوريا الشمالية سيزور الصين الأسبوع الجارى لمدة ثلاثة أيام للاجتماع مع كبار المسؤولين ومناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وتعتبر الصين هي الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الأكثر أهمية لكوريا الشمالية، رغم غضبها من البرامج النووية والصاروخية للبلاد.

وقال جينج شوانج، متحدث الخارجية الصينية، إنّ "ري يونج هو" سيلتقى أيضا مع كبير مستشاري الحكومة الصينية "وانج يى" خلال الزيارة.