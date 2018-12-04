كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تكشف عدد الداعشيات الروسيات في العراق وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أنها حصلت على أكثر من 1000 طلب من مواطنات روسيات غادرن مع أزواجهن إلى العراق وسوريا ويرغبن حالياً في العودة إلى وطنهن.

وقالت موسكالكوفا في كلمة ألقتها في الدرس المفتوح بعنوان حقوق الإنسان: "يوجد لدي اليوم أكثر من ألف طلب من هؤلاء النساء اللواتي غادرن إلى هناك (مع أزواجهن المسلحين الموجودين في العراق وسوريا)"، وفق ما أوردته "السومرية" العراقية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن "أزوج هؤلاء النساء كانوا يحاربون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي وقتلوا".

وتابعت: "يتعرض أكثر من 1000 زوجة وأطفالهن للعنف الهائل الذي لا يمكن تصوره"، مشيرة إلى أنه "تم حكم معظمهن بالسجن المؤبد، أو يعشن في الأسر، أو يستخدمن كزوجات لمسلحي التنظيم، وبالطبع يرغبن في العودة إلى وطنهن".

وأكدت المسؤولة الروسية أن "إعادة هؤلاء النساء إلى روسيا أمر صعب، إذ أنهن شاركن في نشاطات المنظمات الإرهابية، وبالتالي قد يشكلن تهديداً للمواطنين الآخرين، في حال عودتهن".