كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمم المتحدة في لبنان تتدخل لوقف التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت قوات الأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”، اليوم، كل الأطراف باستخدام آليات الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل، لحفظ الهدوء على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. وأوضت أنها تجري اتصالات مع جميع المعنيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار على الحدود، مشددة على ضرورة ضبط النفس من الجانبين.

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