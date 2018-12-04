كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أدرعي يحذّر عناصر "حزب الله" والجيش اللبناني: حياتكم بخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق هجومية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الشمالية، وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا إلى عناصر "حزب الله" وجنود الجيش اللبناني.
وقال أدرعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث قال: "يحذّر جيش الدفاع عناصر "حزب الله" وجنود الجيش اللبناني، وينصحهم بالابتعاد عن أيّ مسار هجومي تمّ حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. حياتكم بخطر. أعذر من أنذر".
شكرا لقرائتكم خبر عن أدرعي يحذّر عناصر "حزب الله" والجيش اللبناني: حياتكم بخطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .