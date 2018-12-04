كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أدرعي يحذّر عناصر "حزب الله" والجيش اللبناني: حياتكم بخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق هجومية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود الشمالية، وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا إلى عناصر "حزب الله" وجنود الجيش اللبناني.

وقال أدرعي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث قال: "يحذّر جيش الدفاع عناصر "حزب الله" وجنود الجيش اللبناني، وينصحهم بالابتعاد عن أيّ مسار هجومي تمّ حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية. حياتكم بخطر. أعذر من أنذر".