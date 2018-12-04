كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يهدد روسيا بالمحكمة الدولية بسبب حادث كيرتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس أوكرانيا، بيوتر بوروشنكو، أن كييف ستلجأ إلى المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق باحتجاز البحارة الأوكرانيين في روسيا بعد الحادث في مضيق كيرتش.

وقال بوروشينكو على قناة "أي سي تي في" التلفزيونية: "تم إعداد دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعمل عدواني، وقد تم بالفعل تحضير هذا الملف".

ويذكر أن ثلاث سفن بحرية أوكرانية قامت، في 25 نوفمبر، بانتهاك حدود روسيا وتم احتجازها.

"وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" وياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة دول لتخفيف التصعيد بالمنطقة وإطلاق سراح البحارة المحتجزين.

واعتبرت موسكو حادث مضيق كيرتش، استفزازا واضحا دبرته السلطات الأوكرانية قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في مارس المقبل.