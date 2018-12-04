وكلاء الأسفار يحذرون من تشريد عائلاتهم مع افتتاح المحطة الطرقية الجديدة -فيديو

فيديو: يونس الميموني
حذر فاعلون بقطاع نقل المسافرين بمدينة العرائش من تشريد العشرات من العائلات بسبب قرار المجلس البلدي تفويت تسيير المحطة الطرقية الجديدة لشركة خاصة.
ومع اقتراب موعد تدشين المحطة، عبر عدد من وكلاء الأسفار في تصريحات “لليوم 24” عن تخوفهم من مصير مجهول يواجه وضعهم عند بدأ العمل بالنظام الجديد.
وأكد طارق الدراز، أحد الوكلاء أن جميع العاملين سيلحقهم الضرر، بعد اعتماد خدمات الشركة الخاصة، وذلك رغم توفرهم على عقود قانونية بعضها دائم للإشتغال بالمحطة أدائهم المنتظم للضرائب ولواجبات الكراء.
واستغرب المتحدث من التمييز الذي قام به المجلس البلدي بالعرائش، الذي حافظ على وضع مسيري المقاهي والمطاعم بين المحطة القديمة والجديدة، في حين تم استثناء وكلاء الأسفار من ذلك.
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