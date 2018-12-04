القبض على مغربي متزعم عصابة متورطة في الاتجار بالمخدرات في المكسيك ـ صور ـ

ألقت العناصر الأمنية التابعة لقسم الأبحاث في الشرطة الإتحادية المكسيكية، أمس الاثنين، القبض على مواطن من أصول مغربية، بمدينة “بلايا ديل كارمن” السياحية، الوقعة على ساحل البحر الكاريبي في ولاية “كوينتا رو”.

وكشف تقرير صادر عن العناصر الأمنية المكسيكية، أن المشتبه فيه المسمى “منير ن”، يتزعم عصابة مكونة من أجانب ومتورطة في الإتجار في المخدرات والأعمال الإجرامية الخطيرة باستعمال السلاح.

وأفادت ذات المصادر، أن بعضا من أفراد هذه العصابة التي يطلق عليها إسم “فرنسيس” كانوا يقومون بعدة أعمال إجرامية أهمها إبتزاز مجموعة من أصحاب الفنادق المصنفة، قصد الحصول على الأموال، وذلك عبر ترهيبهم وتهديدهم بالسلاح الناري.

توقيف المغربي المعني بالأمر، جاء بعد عدد من الشكايات التي تقدم بها مواطنون وسياح للشرطة المكسيكية، حول مجموعة من الأنشطة الإجرامية، حيث تم نصب كمين لزعيمها “المغربي” الذي كان على متن سيارة رباعية الدفع، بعدما أوقفته العناصر الأمنية رغم محاولته الفرار من قبضتهم.