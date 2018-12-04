أياكس أمستردام يتشبث بتحصين عقد لاعب الأسود

قدم فريق أياكس أمستردام رسمياً عرضه للاعب الأسود، نصير مزراوي، لتجديد عقده مع المجموعة، بعد المستوى والأداء الكبيرين اللذين بصما عليها منذ لحاقه بالفريق الأول الهولندي.
وأكد اللاعب في تصريحات إعلامية، مساء أمس الإثنين، بأن وكيل أعماله توصل بطلب من إدارة الأياكس للجلوس لطاولة الحوار بخصوص مزراوي، تمهيداً لتجديد عقده والذي سينتهي خلال يونيو 2021.
وتمكن نصير مزراوي، في فترة قصيرة من إقناع الناخب الوطني، هيرفي رونار، واقتناص مكانة بالتشكيلة الأساسية للمنافسات القارية الأخيرة التي خاضتها المجموعة، أبرزها التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.
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