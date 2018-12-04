طقس اليوم.. مستقر مع رياح معتدلة القوة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالسهول الشمالية والوسطى والغرب والسايس وغرب الواجهة المتوسطية.

وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات والهضاب العليا، في حين سيكون مستقرا مع سماء صحوة نسبيا بمجموع ربوع البلاد، مع احتمال هبوب زوابع رملية محليا بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الشرق بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و7 درجات بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 7 و12 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، ومنطقة طنجة، والسهول الداخلية، وما بين 11 و 16 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية، والسهول، والسواحل الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وستكون ما بين 25 و31 درجة بمنطقة الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسهول تادلة والرحامنة والسهول الوسطى وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.