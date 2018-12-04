ضرار كلش: عرض أكوستي في المنجم | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 06/ 12/ 2018 الزمان: 21:00 المكان: المنجم، حيفا ضرار كلش يعمل ضمن مساحاته الموسيقيّة والصوتية بشكل بديل خارج عن الإطار الأكاديمي أو الكلاسيكي للموسيقى، فهو يتعامل مع الصوتيات كمادة خام يوصل من خلالها حالات شعورية وذهنية باستخدام آلات متعددة وتقنيات مختلفة، ويمزج بين التأليف والارتجال في عروضه، فيتجاوز الثنائيات المتوقعة والإيقاعات المألوفة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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