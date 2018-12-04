تامر نفار في فتوش | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 08/ 12/ 2018

الزمان: 21:00

المكان: بار فتوش، حيفا

رغم أن نشاطه الموسيقيّ لا يتوقف، لم يطلّ تامر نفار بعرض فردي منذ زمن. سيؤدّي في فتوش أغنياته الجديدة، مثل سولو، سلام يا صاحبي وغيرها من الأغاني التي تعرض لأول مرة أمام جمهور حيّ. سيلقي تامر قصائد محكية له للمرة الأولى أيضًا في هذا الحدث.

تامر نفار أول مغني راب عربي، بدأ مسيرته مع فرقة دام التي أسسها مع أخيه سهيل نفار وصديقه محمود جريري. مثل في عدة أفلام وقام بعدة عروض موسيقية داخل فلسطين وخارجها، وهو من مدينة اللد.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.