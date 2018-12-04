اعتقالات في الضفة وتوغل عسكري في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية، خلالها تم اعتقال 21 فلسطينيا بعضهم نشطاء في حماس والكتلة الإسلامية بالجامعات، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في بعض المناطق.

في قطاع غزة، توغلت 8 جرافات عسكرية وآليتي هندسة توغلت بشكل محدود في أراضي المواطنين شرقي بيت حانون انطلاقا من موقع (16) للاحتلال، وشرعت بأعمال تجريف، كما أطلقت آلية عسكرية للاحتلال النار تجاه عناصر الرصد التابعين للمقاومة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون إصابات.

في مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين عرف مهم: محمد عبد العظيم نور الدين أبو تركي وجواد شفيق أبو عيشة، وإبراهيم زيدان الرجبي، وسليم الرجبي، ومن بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل اعتقلت محمود عبد العفو محمد العملة.

واقتحم جنود الاحتلال اقتحم عددا من منازل المواطنين في منطقتي عصيدة والظهر ووسط البلدة، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها وحطموا أثاثها، واعتقلت قوات الاحتلال الأسيران المحرران، عبد الناصر ناصر أبو مارية، وقصي أحمد أبو هاشم، والفتيان عمرو عرفات عيسى زعاقيق، ومجدي مرشد محمد عوض، ونقلتهم إلى مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر. بحسب ما أفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض.

وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة الأسرى المحررين، سلمت الأسير المحرر مرشد محمد عوض بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر "عصيون"، واستولت على مركبة الأسير المحرر يوسف أحمد أبو هاشم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة شبان من بلدة سبسطية وقرية بيت دجن، وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية، واعتقلت أربعة شبان، وهم: محمد كيوان، وغازي الشاعر، وعمرو شحادة، وصبحي كيوان.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت دجن شرقا، واعتقلت الأسير المحرر نصير رضوان أبو ثابت، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اعتقلت قوات الاحتلال قيادات الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح وهم: زهدي ذيب قواريق ممثل الكتلة الإسلامية من عورتا، ونصير أبو ثابت من بيت دجن وعبادة نزار الجمل من عصيرة الشمالية.

وواصلت قوات الاحتلال حملتها الليلة واقتحمت مدينة بيت لحم وبيت ساحور، وبلدات الدوحة، والخضر، وشهدت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت.

وقامت باعتقال الشاب محمد فايز سلهب (18 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة الكركفة في المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف ولويل وزكريا عليان من منزلهما في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

واعتقل عناصر من شرطة الاحتلال 4 مواطنين من منازلهم ببلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وجرى تحويلهم إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق. وهم: ثائر أبو خليل، وجابر أحمد صلاح الدين، وعاصم ناصيف سعيد، وعبد الرحمن أسامة الخطيب.

وفي شمال الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين وكثفت من تواجدها العسكري على مداخل بلدتي الزبابدة، وصانور، وعلى الشارع الالتفافي، وآخر بالقرب من الجامعة العربية الأميركية، ودير أبو ضعيف والجربة ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدورياتها في محيط قرى وبلدات محافظة جنين.