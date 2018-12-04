إندونيسيا: مقتل 31 عامل بناء في هجمات بمقاطعة بابوا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعمل قوات الأمن الإندونيسية على انتشال جثث 31 عامل بناء قتلوا في هجمات نسبت إلى تنظيمات انفصالية في مقاطعة بابوا.

وقال المتحدث باسم شرطة بابوا، سريادي دياز، اليوم الثلاثاء إن 24 عامل بناء قتلوا يوم الأحد، عندما اقتحم مسلحون مشروع بناء جسر حكومي في قرية جبلية بمنطقة ندوغا.

وأضاف أن ثمانية عمال آخرين فروا إلى منزل عضو برلمان محلي قريب، لكن جماعة مسلحة جاءت في اليوم التالي وقتلوا سبعة منهم.

ونجح الثامن في الفرار، وما زال مفقودا.

وذكر دياز أن قوات الأمن تحاول انتشال جميع الجثث إلا أنها متفرقة في نواح مختلفة بالمنطقة، وهي معقل للانفصاليين الذين يقاتلون الحكم الإندونيسي هناك منذ نحو 50 عاما.

يذكر في هذا السياق أن مقاطعة بابوا كانت تحت وصاية الأمم المتحدة حتى عام 1963، حيث انتقلت إلى الإدارة الإندونيسية. ومنذ عام 1965 ظهرت منظمة تحرير بابوا، التي تعرف اختصارا "OPM".