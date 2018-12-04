الإضراب النسائي: 100 ألف امرأة عربية تعرضت للعنف و20 ألف اعتداء جنسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تزامنا مع إعلان الإضراب النسائي اليوم، الثلاثاء، الذي أعلنته الجمعيات والأطر النسوية في البلاد احتجاجا على العنف وجرائم قتل النساء، نشرت جمعية الجليل- الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، بعض المعطيات من مسح العنف المجتمعي، الذي يقوم به حاليا مركز ركاز في جمعية الجليل، ولم ينته منه بعد.

ويستدل من المعطيات التي عممتها الجمعية أن عدد النساء العربيات في إسرائيل ما يقارب نصف مليون امرأة (جيل 18 سنة فأكثر)، وأن "ما يقارب 10,5000 من النساء العربيات تعرضن لأحد أشكال العنف في السنة الأخيرة 2018 ".

وأشارت المعطيات أيضا إلى أن "ما يقارب 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال سنة 2018، وحوالي 67,000 امرأة عربية تعرضت للعنف عبر الشبكات الإلكترونية (الإنترنت وغيرها)".

كما تبين من المعطيات كذلك أن "حوالي 230,000 من النساء العربيات (47.2%) أفدن أنهن لا يشعرن بالأمان وأنهن معرضات ليكُنّ ضحايا للعنف".

يذكر أن الجمعيات النسوية أعلنت عن إضراب نسائي عام، اليوم، والذي يعتبر الإضراب النسائي العام الأول من نوعه احتجاجا على تقاعس السلطات وتخاذلها في مكافحة العنف والجرائم ضد النساء.

وأكّدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد دعمها للإضراب النسائي.