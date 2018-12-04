رئيس الحكومة الفرنسية سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب
ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب سيعلن الثلاثاء تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في كانون الثاني/يناير، في خطوة تهدف الى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء".
وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.
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