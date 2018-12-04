مدبولي: إنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ ص

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا، بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، ويكون مقرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة، لتنمية وتطوير المدن، ونص القرار على أن تتضمن مهام الوحدة ما يلى: إعداد خطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى، وتحديد التصورات للوضع الحالى والمستقبلى مع تطور نمو المدن الجديدة.

كما تتضمن المهام: إعداد العقود مع المستثمرين والمشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعي التى تقوم الوحدة بطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع معايير لتقييم