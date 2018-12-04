تفاصيل «الانقلاب المناخي الثالث» في مصر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتأثر المحاصيل الزراعية بشدة بسبب التغير المناخي، مما يؤدي إلى تدميرها في بعض الأحيان، فضلًا عن تأثير ذلك على سوء التغذية وارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والغذاء بشكل عام

تحرير:خالد وربي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ ص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدة محاور للحد من التأثيرات السلبية المحتملة للتغيرات المناخية على الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل فى مصر، من خلال استنباط أصناف جديدة للمحاصيل، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، ومواصلة تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بأراضي الوادي والدلتا، وحملات توعية وإرشادية للمزراعين، وتوفير «تقاوي» للمحاصيل مبكرة النضج، وتكثيف النشرات الإرشادية للمزارعين، إذ تعتبر مصر من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بتهديدات ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا نهر النيل.

وتغير المناخ ظاهرة عالمية ستؤثر أكثر ما ستؤثر على المحاصيل الزراعية، وحسب الدكتور محمد علي فهيم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، فإننا الآن على أعتاب الانقلاب المناخي الثالث "صيف – خريف"، وبتسارع كبير، موضحًا أن أهم ما يميز هذه الفترة حدوث انكسار في الطاقة الحرارية نهارًا،