انت الان تتابع إسرائيل تحذر حزب الله ولبنان: «قد أعذر من أنذر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢١ ص

بعد ساعات قليلة من إطلاق إسرائيل عملية «الدرع الشمالي»، التي سينفذها الجيش اليوم الثلاثاء، بحثًا عن أنفاق لـ«حزب الله» اللبناني تمتد من الداخل اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية، أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيراته عبر صفحته على تويتر، قائلًا: «يحذر جيش الدفاع عناصر حزب الله وجنود الجيش اللبناني وينصحهم بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية»، واختتم أدرعي التغريدة، قائلا: «حياتكم بخطر.. أعذر من أنذر»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه رصد أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشر عملية لتدميرها. وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية جوناثان كونريكوس، إن أنفاق الهجوم تلك لم تكن بدأت العمل بعد، لكنه سيتم سدها أو هدمها، من غير أن يحدد عدد الأنفاق أو يوضح الوسائل التي ستستخدم