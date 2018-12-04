ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الثلاثاء؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث ستقام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر مباراة واتفورد أمام مانشستر سيتي على ملعب فيكارج رود من أبرز لقاءات اليوم في الجولة الخامسة عشرة من البريميرليج، والتي تستكمل مساء يوم الأربعاء بعدد من المواجهات، أبرزها مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وآرسنال، بالإضافة إلى انطلاق الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بإقامة ثلاث مباريات، وتنطلق مساء هذا اليوم أيضاً مباراة الإياب من الدور 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال أهلي جدة x وفاق رياضي سطيف – الساعة السادسة والنصف مساء - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد x كارديف سيتي – الساعة العاشرة إلا الربع مساء برايتون x كريستال بالاس – الساعة العاشرة



وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:



- مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال

أهلي جدة x وفاق رياضي سطيف – الساعة السادسة والنصف مساء- مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد x كارديف سيتي – الساعة العاشرة إلا الربع مساء - مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطالأهلي جدة x وفاق رياضي سطيف – الساعة السادسة والنصف مساء- مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيوست هام يونايتد x كارديف سيتي – الساعة العاشرة إلا الربع مساء برايتون x كريستال بالاس – الساعة العاشرة إلا الربع مساء بورنموث x هيديرسفيلد تاون – الساعة العاشرة إلا الربع مساء واتفورد x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة مساء - مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس x أنجيه – الساعة الثامنة مساء - مواعيد مباريات الدوري الفرنسينيس x أنجيه – الساعة الثامنة مساء أميان x موناكو – الساعة الثامنة مساء مونبلييه x ليل – الساعة العاشرة مساء - كأس ملك إسبانيا:

خيتافي × قرطبة - الساعة الثامنة والنصف مساء - كأس ملك إسبانيا:خيتافي × قرطبة - الساعة الثامنة والنصف مساء إسبانيول × قادش - في الساعة العاشرة والنصف مساء

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