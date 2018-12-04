هل كذب ترامب على شعبه في الاتفاق التجاري مع الصين؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فشل مستشارو البيت الأبيض في الكشف عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع مع الرئيس الصيني في قمة العشرين.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يومي الجمعة والسبت الماضيين، دون إحراز أي تقدم يمكن استعراضه أمام جموع الشعب الأمريكي خلال الفترة المقبلة في ملف الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ولم يُضع الرئيس الأمريكي الكثير من الوقت بعد عودته من قمة مجموعة العشرين، ليعلن عن أولى تفاصيل اتفاقه مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اللقاء الذي جمع بينهما على هامش القمة، إلا أن تلك التفاصيل بدت مثار شكوك واسعة داخل واشنطن.

الرئيس الأمريكي كشف، أمس الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن "الصين قد وافقت على تخفيض وإزالة الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الولايات المتحدة، لتصبح الجمارك المفروضة عليها 40%". ماذا حدث في لقاء ترامب والرئيس الصيني؟ وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن هذا البند الضخم في الاتفاق، إلا

الرئيس الأمريكي كشف، أمس الاثنين، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن "الصين قد وافقت على تخفيض وإزالة الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الولايات المتحدة، لتصبح الجمارك المفروضة عليها 40%". ماذا حدث في لقاء ترامب والرئيس الصيني؟ وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن هذا البند الضخم في الاتفاق، إلا أن الأمر بدا غير مألوف للعديد من مستشاريه ومسؤولي البيت الأبيض، والذين لم يجدوا الكثير من المعلومات للإدلاء بها في هذا الصدد، الأمر الذي فتح الباب أمام الشكوك حول ما إذا كان هناك اتفاق فعلي بهذه الصيغة بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وترك الرئيس دونالد ترامب كبار مستشاريه يعانون لشرح الصفقة التجارية مع الصين، والتي أدعى أنه تم التوصل إليها خلال اجتماع مع وفد بكين خلال لقاء على هامش مجموعة العشرين. وقالت بلومبرج إن معاناة المستشارين الكبار لترامب في التعريف ببنود الصفقة التي تشكل خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية المصدرة إلى الصين، تشير إلى أن الاتفاق غير موجود من الأصل على الورق، خاصة أنه لم يتم تأكيده في بكين.

وفي اليوم الذي أعقب إعلان ترامب عن الصفقة عبر حسابه على تويتر، لم يقدم البيت الأبيض أي معلومات إضافية، كما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على أي تغييرات في التعريفة الجمركية على السيارات الأمريكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين. الصين تستعين بالشركات الأمريكية لعلاج أزمات حرب ترامب التجارية وبسؤالهما عن اتفاق الولايات المتحدة والصين، لم يجد وزير الخزانة ستيفن منوشين والمستشار الاقتصادي الأول لترامب، لاري كودلو، الكثير من التفاصيل للإجابة عن العديد من الأسئلة بشأن الاتفاق.

وقال كودلو للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "في هذه المرحلة ساتصل بمسؤولي الصين، خاصة أن هناك التزامات - ليست بالضرورة أن تكون تجارية- لكنها أشياء سينظرون إليها ويفترض تنفيذها". وأشارت بلومبرج إلى أن المعلومات لم تكن متوفرة لدى كودلو خلال الساعات الماضية، وهو الأمر الذي أكده بأنه سيجري اتصالات بالمسؤولين الصينيين خلال الأيام المقبلة.

التحرك المزعوم للصين بشأن تخفيض التعريفات على السيارات يأتي جزءا من هدنة تجارية أوسع وقعها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج خلال مأدبة عشاء في بوينس آيرس مساء السبت. خلاف ترامب ووادي السيليكون يمنح الصين أغلى هدية عسكرية وفي إطار ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها وافقت على تعليق رفع الرسوم الجمركية في الأول من يناير، كجزء من جهود تسهيل المفاوضات.

وأكد البيت الأبيض أن دونالد ترامب اتخذ قرارا بتأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الصينية بعد اجتماع عشاء مع شي جين بينج، وذلك لإعطاء وقت أطول للمفاوضات بشأن النزاعات التجارية القديمة بين البلدين، مؤكدًا أن ترامب أجل فرض الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا. وقال كودلو في البداية إن الصينيين لديهم 90 يوما -بدءا من 1 يناير- من أجل التوصل إلى "تغييرات هيكلية" فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بشكل غير مشروع ومسائل أخرى.

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