انت الان تتابع «أمن الدولة» تجدد حبس 6 من «لواء الثورة» 15 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ ص

تعبيرية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لما يعرف بتنظيم «لواء الثورة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف قلب نظام الحكم. وساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخيطط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلاً عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

وواجهت النيابة المتهمين بالتحريات التكميلية التي أجراها ضباط قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين وتخطيطهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد. وتبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، واعترف أعضاء الحركة