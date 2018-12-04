انت الان تتابع عودة مظاهرات البصرة.. اقتحام فندق والاعتداء على وزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ ص

احتجاجات البصرة - أرشيفية

بعد هدوء استمر قرابة الشهرين، عادت المظاهرات إلى البصرة، ثاني أكبر المدن العراقية، التي شهدت احتجاجات عنيفة بلغت ذروتها بإشعال المحتجين النار في القنصلية الإيرانية، في سبتمبر الماضي، تعبيرا عن رفضهم للفساد السياسي، وتجددت مظاهرات البصرة، أمس الإثنين، وشهدت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، بينما اقتحم غاضبون فندق البصرة الدولي، حيث كان يتواجد وزير المالية فؤاد حسن، وذلك بعدما كان أحدهم قد تسلق مركبة بموكب الوزير، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وكان الوزير في زيارة إلى مدينة البصرة، المركز النفطي في جنوب العراق، بصحبة برلمانيين، لتفقد أوضاع المدينة التي يقطنها ما يربو على مليوني نسمة، والاجتماع مع محافظ البصرة والمسؤولين هناك، وعقب اقتحام المتظاهرين لفندق البصرة وتعالي أصوات المحتجين على الوضع، قال حسين في مؤتمر صحفي: «بعض الأخوة المتظاهرين