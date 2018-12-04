انت الان تتابع إحباط تهريب 50 كجم مستحضرات تجميل بمطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٣ ص

تمكن مسؤولو تفتيش جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية هائلة من مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلوجرامًا، وجميعها منتجات باهظة الثمن ذات ماركات عالمية، حاول راكب إخفائها أسفل ملابس داخل خمس حقائب كانت بحوزته، وتبين أن الراكب مصري، كان قادمًا من أمريكا، عن طريق ترانزيت بالعاصمة التركية إسطنبول، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط التركية القادمة، وطلب المسافر التصالح وسداد مستحقات الجمارك.

بداية الواقعة تعود إلى اشتباه خالد شعبان رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب مصري قادم من أمريكا ترانزيت العاصمة التركية إسطنبول، وبعرضه على مديري إدارة الحركة بالصالة، كلفا مأمور التفتيش بفحص الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة، علاوة على الفحص بمعرفة مأمور التفتيش اليدوي. وعُثر على 50 كيلوجراما من مستحضرات