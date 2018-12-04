«العادلي وداعش الإسكندرية» في قطار محاكمات الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الجنايات تستكمل محاكمة حبيب العادلي وآخرين في قضية "فساد الداخلية".. استئناف محاكمة 30 عضوا بـ"تنظيم داعش".. وتصدر حكمها في محاكمة 26 متهمًا في "خلية مدينة نصر"

يمر قطار المحاكمات بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، بمحطات هامة أبرزها محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومدير مكتبه وآخرين من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، واستغلال النفوذ، في القضية المتداولة إعلاميا بـ«فساد الداخلية»، وتستأنف محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرًا لتنظيمهم بعزبة محسن في الإسكندرية، وتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.

حبيب العادلي داخل معهد أمناء الشرطة، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه وعدد آخر من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، واستغلال النفوذ، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الداخلية". ونسب أمر إحالة

حبيب العادلي داخل معهد أمناء الشرطة، تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه وعدد آخر من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، واستغلال النفوذ، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الداخلية". ونسب أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم استعملوا محررات مزورة، وهي مذكرات العرض على الوزير المتضمنة مبالغ مليارا و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة. وأسند قاضي التحقيق لعدد من المتهمين الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة بغير وجه حق. داعش الإسكندرية وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والذين اتخذوا مقرًا لتنظيمهم الإرهابي بالإسكندرية. وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لاتهامهم بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا. النيابة العامة ساقت إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والدعوة إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، خلية مدينة نصر كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة محاكمة 26 متهمًا؛ لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، في القضية المعروفة بـ "خلية مدينة نصر" الإرهابية. وأشارت تحقيقات النيابة إلى ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده، وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها، أعضاء من دول أخرى، وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة. طليقة «كهربا»

محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تصدر حكمها في الدعوى رقم 1403 لسنة 2016، المقامة من المذيعة سارة خليفة حمادة ضد طليقها محمود عبد المنعم الشهير بـ"كهربا"، لاعب كرة القدم بنادي الزمالك، لامتناعه عن سداد النفقة الزوجية. وتقدمت مطلقة اللاعب بدعوى نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة التي قضت محكمة أول درجة بإلزام «كهربا» بدفع 5 آلاف جنيه شهريًا لطليقته، وهو ما رفضته مطلقته وقدمت مستندات تبين عمل اللاعب بنادي الزمالك، ومن ثم إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي وحصوله منه على ملايين الجنيهات قيمة عقده مع النادي.

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