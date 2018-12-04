الان تتابع السترات الصفراء تنتصر… تجميد زيادة الضرائب على أسعار الوقود بفرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم، عن قرار لتجميد زيادة الضرائب على أسعار الوقود، بعد الاحتجاجات التى تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.

وحسب وكالة “فرانس برس” الفرنسية، فمن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب القرار، اليوم.

وقالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية إن اجتماعا وزاريا عقد، مساء أمس، في قصر الأليزيه، لتقييم الأوضاع، وإيجاد حل للأزمة المتفاقمة التي تعصف بالبلاد.

وفي سياق متصل، قرر الممثلون عن حركة “السترات الصفراء” عدم المشاركة بالاجتماع، المقرر اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء إدوار فيليب، وذلك لـ”أسباب أمنية” حسب قولهم.

وشهدت فرنسا، منذ أكثر من أسبوعين، مظاهرات لحركة “السترات الصفراء” احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية، أدت المظاهرات لسقوط أربعة قتلى، وإصابة المئات، بالإضافة لاعتقال مئات المحتجين.