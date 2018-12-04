الان تتابع روحاني يستعرض عضلاته: لن يكون في وسع أي بلد تصدير النفط في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

واصل الرئيس الايراني حسن روحاني استعراض عضلاته عندما هدد علنا، اليوم، بأنه لن يكون في وسع أي بلد تصدير النفط في الخليج، ما لم تتمكن طهران من ذلك.

وقال روحاني، في خطاب أذاعه التليفزيوني الإيراني الرسمي، إن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج.

ومن جانبه، وصف وزير النفط الإيراني، العقوبات النفطية على طهران بأنها نوع “الحرب الباردة” الجديدة، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في المنطقة يسعون للضغط على بلاده، لكي يقولوا إنها وصلت لطريق مسدود.

ونقلت وكالة “إرنا” عن الوزير الإيراني، خلال جلسة مع قادة منظمة الباسيج، أمس، قوله: “نحن في حرب باردة حقيقية، الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يسعون للضغط على إيران، لكي يقولوا إن إيران وصلت لطريق مسدود”، وتابع “الضغوط علينا حتى لا نستطيع تصدير النفط والغاز والمنتجات البترولية”.