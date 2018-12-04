الان تتابع متطرفون يهود يصلون ويرقصون عند عتبات المسجد الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس - الخليج 365:
تجمع عدد من أفراد جماعات “الهيكل” اليهودية المتطرفة، مساء أمس، للصلاة ،والرقص عند باب الأسباط، وقاموا بإشعال شمعدان عيد “الحانوكاة” الذي يحتفل به اليهود.
كما تعمد المحتفلون شرب الخمر على عتبات المسجد الأقصى، استفزازا لمشاعر الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، وأنشدوا صلوات تأمل بإعادة بناء الهيكل من جديد.
ومن المنتظر أن يواصل المتطرفون اليهود اليوم الثلاثاء الصلوات عند أبواب المسجد الأقصى، وهو ما تعهدوا به عند بدء صلواتهم الاستفزازية.
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