الأرصاد السعودية تشكك تطبيق صنّف 30 مدينة سعودية ملوثة

شككت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تطبيق «ايرفيجوال» الصيني المتخصص في قياس جودة الهواء والذي أدعى أن 30 مدينة سعودية تقع ضمن المدن التي تتنفس هواء ملوثا وغير صحي .

وقالت أن هذا التصنيف بني على معلومات قديمة وغير محدثة .

وتطبيق أيرفيجول الذي اسسه الفرنسي يان بوكييو، ومقره الصين، يسعى إلى تحسين طريقة التحكم بالتلوث الجوي في العالم من خلال صندوق الكتروني يربط بنظام للبيانات الضخمة، ويسمح بتقديم توقعات عن نوعية الهواء في آلاف المدن في العالم.

ونقل موقع مكة عن مدير إدارة جودة الهواء بالأرصاد محمد الصحفي، إن تصنفيات تطبيق ايرفيجوال وغيرها تفتقر إلى المصداقية والدقة، كون المعلومات والمعطيات القائمة على أساسها ربما لا تكون محدثة ولا تستقى من مصادرها الصحيحة.

وأضاف أن جودة الهواء تقاس بحسب حجم العوالق في الجو والتركيب الكيميائي لها، فكل ما كان حجم العوالق أصغر من 10 ميكرون كان ذلك أكثر خطرا لأنها تترسب في الرئة، فإذا كانت تحتوي في تركيبها الكيميائي على مكونات ذات خطورة على صحة الإنسان وتتسبب في مشاكل صحية قد تكون خطرة، بخلاف إذا كانت العوالق أكبر حجما فإنها تخرج مع الزفير أثناء عملية التنفس.

وأوضح أن أسباب تلوث المناطق تختلف بين أسباب طبيعية كوقوع المنطقة في مكان يعرضها لرياح قادمة من مناطق أخرى، أو نتيجة لقربها من مناطق صناعية وعدم التزام المنشآت الصناعية بمعايير الحفاظ على البيئة.

وكان التقرير قد أعتبر المنطقة الشرقية والأحساء في المقدمة، وجاءت مدن: بقيق، الدمام، الخبر، صفوى، تاروت، الأوجام، الهفوف، الحفر، الخفجي، المنزلة، رحيمه والجيل، أم الساهك، المبرز، الجلوية، باللون الأحمر، إشارة لعدم مناسبة الهواء للسكان فيها، وطال التصنيف نفسه العاصمة الرياض، وبالتحديد مناطق الأرطاوية، نمار، الزلفي، أما في المنطقة الغربية فصنف في الاتجاه نفسه كلا من جدة، الجموم، المويه، جهران، رابغ.

وخلت مناطق عسير، تبوك، جيزان، الباحة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة من أي مناطق مصنفة باللون الأحمر، وعدها التطبيق المدن الأفضل من حيث تنفس الهواء الصحي في السعودية.