لجأ الشعب الفرنسي إلى إستعارة نفس الشعار العربي الذي أطلقه التونسيون في ثورتهم عام 2011 وتناقلته بقية الدول العربية الثائرة في وجه أنظمتها الحاكمة مرددين في شوارع باريس ” الشعب يريد إسقاط النظام ” .
ولم يكتفي الفرنسيون بترديده بالفرنسية بل وكتب على جدار إحدى بنايات العاصمة باريس باللغة العربية لتضج صفحات التواص الإجتماعي بصورة الشعار العربي .
في سياق متصل تواجه فرنسا حالة من الفوضى العارمة منذ أكثر من أسبوعين بالتزامن مع إنطلاق إحتجاجات ” السترات الصفراء ” بسبب زيادة الرسوم على المحروقات، منذ منتصف نوفمبر الماضي .
شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع باريس تستعير الشعار العربي ” الشعب يريد إسقاط النظام “ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .