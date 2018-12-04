شوارع باريس تستعير الشعار العربي ” الشعب يريد إسقاط النظام “

لجأ الشعب الفرنسي إلى إستعارة نفس الشعار العربي الذي أطلقه التونسيون في ثورتهم عام 2011 وتناقلته بقية الدول العربية الثائرة في وجه أنظمتها الحاكمة مرددين في شوارع باريس ” الشعب يريد إسقاط النظام ” .

ولم يكتفي الفرنسيون بترديده بالفرنسية بل وكتب على جدار إحدى بنايات العاصمة باريس باللغة العربية لتضج صفحات التواص الإجتماعي بصورة الشعار العربي .

في سياق متصل تواجه فرنسا حالة من الفوضى العارمة منذ أكثر من أسبوعين بالتزامن مع إنطلاق إحتجاجات ” السترات الصفراء ” بسبب زيادة الرسوم على المحروقات، منذ منتصف نوفمبر الماضي .