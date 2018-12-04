بالصور.. الإسكندرية ترفع درجة الإستعداد بعد هطول أمطار غزيرة

أعلنت السلطات في محافظة الإسكندرية المصرية، درجة الإستعداد القصوى بجميع أجهزتها بعد هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة من المحافظة مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وقال محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه .. مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية شكاوى خاصة بالأمطار.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والتعاون المثمر من كافة المسئولين لمواجهة النوات السابقة والعمل على قدم وساق والتواجد بالشارع طوال فترة الأمطار لتلافى أية مشكلات قد تحدث فى الحال.