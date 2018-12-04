شكرا لقرائتكم بعد "السترات الصفراء".. فرنسا تتراجع عن زيادة الضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب سيعلن اليوم الثلاثاء تعليق #الضرائب_على_الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير، في خطوة تهدف الى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء".

ويأتي الإعلان المرتقب، الذي نقلته فرانس برس، عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، الاثنين.

وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة بعد أسبوعين من #التظاهرات و#الاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة.

وأكد يوم السبت الماضي أنه لن يحيد عن أهداف سياسته.

وتضم حركة #السترات_الصفراء أطيافا من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة.