روسيا تطلق رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وكالة الفضاء الروسية، الاثنين، أنها أطلقت بنجاح الصاروخ "سويوز" الذي يحمل روادا للفضاء، في أول مهمة له بعد فشله في أكتوبر الماضي.

وأوردت "سكاي نيوز" أن الصاروخ الروسي يحمل ثلاثة رواد، هم الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي دافيد سانت جاك، والأميركية آنا ماكلين. © Sky News Screen Grab جرى إطلاق الصاروخ الروسي سويوز من كازاخستان

وأشارت إلى أن إطلاق الصاروخ تمّ في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يصل إلى محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 05:36 مساء بتوقيت غرينتش.

وكان إطلاق الصاروخ الروسي سويوز تعرض إلى خلل في أكتوبر الماضي، حيث تم فصل حجرة رواد الفضاء وقذفها بعيدا ليتمكنا فيما بعد من الهبوط بسلام.

وأجبر رائدا فضاء أحدهما روسي والآخر أميركي على إلغاء مهمتها يوم 11 أكتوبر، بعد فشل عملية إطلاق الصاروخ مما دفعهما للهبوط الاضطراري على الأرض.

وسيحاول رائدا الفضاء اللذين أجبرا على الهبوط الاضطراري أن يخوضوا تجربة الصعود إلى الفضاء في الربيع المقبل.