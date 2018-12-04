شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بالدقهلية يوزع السلع التموينية على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة الكردى بمحافظة الدقهيلة، منفذا لتوزيع السلع التموينية واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار التخفيف عنهم وتوفير متطلبات ومستلزمات الحياة المعيشية. وشهد المنفذ إقبال كبير من المواطنين بمحافظة الدقهلية ،وسط قيام أعضاء الحزب بتنظيم عملية التوزيع .

أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يوزعون السلع على المواطنين

أمانة مستقبل وطن بالدقهلية توزع السلع على الأسر الأولى بالرعاية

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بالدقهلية يوزع السلع التموينية على الأسر الأولى بالرعاية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .