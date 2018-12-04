شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بقنا ينظم ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومى وحروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز قوص بمحافظة قنا ، ندوة تثقيفية بعنوان " مفاهيم الأمن القومى" تضمنت الحديث إلى حروب الجيل الرابع التى تعدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتحويلها من حالة الثبات إلى عدم الاستقرار وتدمير الشباب .

وشهدت الندوة التثقيفية مشاركة عدد كبير من مواطنى مركز قوص، حيث تناول الحديث عن المخططات التى تحاك بالدولة المصرية، ومساعى الغير للإضرار بالدولة المصرية، من خلال حروب الجيل الرابع، وانتشار الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.



أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن تنظم ندوة عن حروب الجيل الرابع بقنا