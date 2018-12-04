شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" دمياط يزور مدرسة التربية الفكرية باليوم العالمى لذوى الاحتياجات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، زيارة ميدانية لمدرسة التربية الفكرية بمدينة دمياط، بمشاركة قيادات الحزب بالمحافظة، وذلك لتكريم عدد من ذوى تحدى الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

ووزع القائمون على الاحتفالية، الأعلام المصرية على الأطفال داخل مدرسة التربية الفكرية، وكذلك عدد من الهدايا وشهادات التقدير على بعض ذوى تحدى الإعاقة لتشجيعهم على التقدم والابتكار، وسط أجواء من السعادة بين صفوف التلاميذ بالمدرسة.

طلاب مدرسة التربية الفكرية



فاعلية حزب مستقبل وطن بدمياط

جانب من الزيارة

طلاب مدرسة التربية الفكرية