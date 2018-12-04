الجيش الاسرائيلي يقوم بأعمال حفر بالجهة المقابلة لبلدتي كفركلا والعديسة

بدأت منذ الصباح الباكر ورش عمل اسرائيلية مدعمتين بأليتين كبيرتين (حفارات آبار ارتوازية) بالحفر في منطقة العبارة بالجهة المقابلة لبلدتي ​كفركلا​ و​العديسة​، وذلك في اطار العملية التي اطلقها ​الجيش الاسرائيلي​ تحت اسم "درع ​الشمال​" للكشف على ممرات وانفاق حفرها ​حزب الله​ كما يدعي الجيش الاسرائيلي.

وتجري الاشغال الاسرائيلية بحماية عسكرية مؤلفة من دبابة "​ميركافا​" و4 آليات "هامر"، مع انتشار لعدد من جنود ​القوات الاسرائيلية​ بين الصخور.

وفي الجهة اللبنانية، هناك انتشار للجيش اللبناني الذي يراقب مع ​قوات اليونفيل​ تحركات واعمال العدو.