الجيش الاسرائيلي يقوم بأعمال حفر بالجهة المقابلة لبلدتي كفركلا والعديسة

بدأت منذ الصباح الباكر ورش عمل اسرائيلية مدعمتين بأليتين كبيرتين (حفارات آبار ارتوازية) بالحفر في منطقة العبارة بالجهة المقابلة لبلدتي كفركلا والعديسة، وذلك في اطار العملية التي اطلقها الجيش الاسرائيلي تحت اسم "درع الشمال" للكشف على ممرات وانفاق حفرها حزب الله كما يدعي الجيش الاسرائيلي.
وتجري الاشغال الاسرائيلية بحماية عسكرية مؤلفة من دبابة "ميركافا" و4 آليات "هامر"، مع انتشار لعدد من جنود القوات الاسرائيلية بين الصخور.
وفي الجهة اللبنانية، هناك انتشار للجيش اللبناني الذي يراقب مع قوات اليونفيل تحركات واعمال العدو.
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