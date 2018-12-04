ادرعي نصح حزب الله والجيش اللبناني بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره

اعلن المتحدث بإسم ​الجيش الاسرائيلي​ للاعلام العربي افيخاي ادرعي في تصريح له، ان الجيش الاسرائيلي حذّر عناصر ​حزب الله​ وجنود ​الجيش اللبناني​ ونصحهم بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية، اضاف قائلا: "حياكم بخطر. أعذر من أنذر".

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