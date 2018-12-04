درويش: لا تخافوا من الذي يحصل اليوم لأن الغد افضل

رأى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ خلال تقليد الأستاذ جوزف النجار وسام "صليب القدس المذهّب" انه "نحن اليوم نعيش في زحلة وفي لبنان بعض القلق، لكن هذا القلق هو عابر. لبنان وطن عظيم جداً، لاتخافوا من الذي يحصل اليوم لأن الغد افضل من اليوم ومن الأمس. نحن متفائلون بأنه سيكون هناك حلول لكافة المشاكل في وقت قريب جداً. في كل الأحوال نحن قادمون على عصر جيد جداً في منطقة زحلة."

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