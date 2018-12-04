شعبة المعلومات توقف عصابة تنشط بترويج المخدرات ضمن محافظة جبل لبنان

اشارت المديرية العامة لقوى الامــن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه على أثر تكاثر ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في ​جبل لبنان​ والضرر الكبير الذي تلحقه بجميع فئات المجتمع وبخاصة الطلاب والمراهقين منهم. وفي إطار المتابعة المستمرة لهذه الآفة من قبل ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد أفراد عصابة تنشط في هذا المجال وتوقيف جميع افرادها، وهم: م. ز. (مواليد عام 1987، سوري) أوقف بالجرم المشهود في أثناء تواجده داخل سيارة نوع " يوكون " وهو يقوم بترويج المخدرات في محلة الضبية، ر. ع. (مواليد عام 1982، سوري)، ا. ح. (مواليد عام 1982، سوري)، ع. ك. (مواليد عام 1986، سوري)، م. م. (مواليد عام 1981، لبناني) وضبط بحوزتهم: 500 ظرف بداخلها كوكايين و 340 غ. من مادة ​حشيشة الكيف​، ومكبس حراري لتوضيب المخدرات. وسلاح حربي نوع ​كلاشنيكوف​ ومسدس وخنجر، وطلقات صالحة للاستعمال، و 10 هواتف خلوية، ولوحات سيارات مزورة.

وأحيلوا مع المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم.